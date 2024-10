Calcio femminile Serie C. Codecà scatenata, Spezia Women fa cinquina

Sedriano

1

Spezia Women

5

SEDRIANO: Locatelli, Fico, Pinzin- Frau, Maschio, Panarelli, Squinzi, Bettale, Bertuetti, Magatti, Alluvi. (A disp: Palacino, Vitano, Lino, Lettiei, Bragagnolo, Brazzarola). All Novi.

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi, Lehmann, Monetini, Duce, Ciccarelli (73’ Vacchino), Dezotti, Lo Vecchio (48’ Dehima), Buono, Parodi, Codecà. (A disp Maarouf, Fuggle, Scattina, Barraza, Danci, Del Freo, Lombardo). All. Salterio

Arbitro: Maiellaro di Parma (Roberta Santoro e Cattaneo di Seregno)

Reti: 3’, 7’, 80’ 87’ Codecà, 64’ Alluvi, 90’ Parodi

SEDRIANO – Travolgente vittoria esterna dello Spezia Women, trascinata da una Codecà autrice di un poker. Bianconere così a punteggio pieno dopo 5 partite. Avvio micidiale con un secco ’uno-due’ di Codecà, poi lo Spezia si accontenta e Sedriano, fino a quel momento sempre sulla difensiva, riapre la partita a metà ripresa: lo Spezia pigia nuovamente sull’acceleratore e dall’80’ al 90’ chiude i conti con altri tre gol. Migliore in campo Bianca Maria Codecà. In classifica Moncalieri è primo con un punto di vantaggio ma una partita giocata in più.

Risultati: Lesmo-Tharros 1-0, Torres- Pro Sesto 0-4, Pietrasanta-Monterosso 1-2, Baiardo- Ivrea 2-2, Bellinzago-Moncalieri 0-1 Riposa: Formello

Classifica: Moncalieri 16, Spezia Women 15, Meda 11, Tharros 10, Ivrea e Pro Sesto 9, Lesmo e Baiardo 6 Monterosso e Sedriano 4, Bellinzago, Formello, Pietrasanta e Torres 0.