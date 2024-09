Calcio femminile serie c. Per il Ravenna Women il debutto nella categoria sarà oggi contro la Jesina

Ora si fa sul serio. Inizia, infatti, oggi il campionato di C per il Ravenna Women, il primo della storia della società bizantina che, sino ad ora con questa denominazione, aveva partecipato sempre e solo alla B. Un nuovo inizio, dunque, società nuova, giocatrici nuove, nuovo tecnico, Manuel Pignatelli (foto) che oggi (ore 15,30 al Pacifico Carotti) affronta la Jesina. Un Ravenna non ancora completo, per espletare i tesseramenti delle atlete provenienti dalle federazioni estere, non ancora completati. Dunque sarà un Ravenna rimaneggiato, anche se il nuovo tecnico giallorosso non vede comunque l’ora di iniziare questa nuova avventura: "Certamente ci vorrà ancora qualche partita – spiega Manuel Pignatelli – per vedere la squadra nelle sue migliori condizioni. Tuttavia il gruppo è di valore e sono sicuro che potremo fare bene: ovviamente, come tutte le rifondazioni, serve il giusto tempo per ripartire ma le ragazze si allenano bene". Fino a quando la rosa non sarà al completo, con tutte le atlete che si allenano regolarmente tesserate, non si potrà ammirare la miglior versione delle ravennati. Programma Serie C femminile (1ª giornata, ore 15,30): Sudtirol-Real Vicenza, Jesina-Ravenna, Chieti-Isera, Riccione-Villorba, Vicenza-Tavagnacco, Gatteo Mare-Venezia Fc, Accademia Spal-Trento. Riposa: Venezia 1985.

u.b.