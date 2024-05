Calcio femminile. Torneo di ragazze oggi all’Antistadio 1

Si gioca oggi (dalle 9.15 alle 18), presso l’Antistadio 1 di via campo di Marte 38, la seconda edizione del torneo di calcio ‘Primavera’, dedicato alla categoria Esordienti femminile. La kermesse, organizzata dal Futball Cava Ronco di concerto con il Forlì Calcio, vedrà ai nastri di partenza oltre ai padroni di casa: Union Sammartinese, Cesena, Granata, Imolese, Polisportiva Endas Manlio Monti, Ravenna Women, Rimini, San Marino Academy, Sassuolo, Vis Pesaro e Vis Rf Faventia. Ad affrontarsi in gare 7 contro 7 di due tempi da 12 minuti ciascuno saranno formazioni composte da atlete delle annate 2011, 2012 e 2013. Apriranno le danze della fase a gironi, alle ore 10, le sfide Cava Ronco-Cesena, Sassuolo-Union Sammartinese e Ravenna Women-San Marino Academy. Per tutta la giornata sarà in funzione uno stand gastronomico.

Nel frattempo il Cava Ronco ha reso noto di aver affidato le mansioni di vice allenatore nonché di preparatore atletico a Mattia Rossi. Classe ’78, già collaboratore di mister Muccioli (recentemente confermato alla guida dei forlivesi), Rossi nelle ultime stagioni ha affiancato mister Nicola Campedelli alla Savignanese e al Cesena Primavera.