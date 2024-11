Calcio. Fine di un’era all’Aia: Brusco lascia dopo 16 anni. Bonfiglio è il nuovo capo degli arbitri

Storico cambio al vertice degli arbitri viareggini. Dopo ben 16 anni in carica nei quattro mandati consecutivi da presidente (dal 2008 al 2024) lascia Edoardo Brusco e passa al testimone a Davide Bonfiglio: è lui il nuovo presidente della Sezione Aia

“Angelo Domenici” di Viareggio per

il quadriennio olimpico 2024/2028.

Si è l’altra sera presso i locali sezionali l’Assemblea Elettiva

che ha decretato l’elezione.

A Davide Bonfiglio vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati della Sezione arbitrale viareggina.

C’è stato dunque il passaggio di consegne ufficiale con il presidente uscente Edoardo Brusco, iscritto alla Sezione di Viareggio dalla stagione sportiva 1991/1992, eletto presidente il 1 luglio 2008 ed in carica per quattro mandati consecutivi.

Durante questi 16 anni con Brusco

al timone la Sezione è cresciuta notevolmente arrivando a contare più di 100 associati e avendo impegnati nei ruoli arbitrali ben due associati in C.A.N. C come Pignatelli e Picardi.

Fiore all’occhiello poi già da tempo

è la nuova sede realizzata in collaborazione con la Misericordia

al campo dell’ex Vigor, dove si allenanao gli arbitri... e anche

la Torrelaghese di Prima categoria.

Una sede funzionale dove si mescolano la storia del mondo arbitrale con quelle che sono le necessità di oggi di una struttura che è un punto d’incontro e di crescita per i giovani arbitri e non solo.