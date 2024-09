Calcio. Giandomenico: "Sangiustese, sono rammaricato per il pareggio»

"Alla fine sono rammaricato perché avevamo fatto la bocca alla vittoria quando mancava poco al fischio finale". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, commenta il pareggio ottenuto a Osimo. "Ritengo – aggiunge – che abbiamo disputato una buona prova, il primo tempo è stato ottimo mentre nella ripresa avremmo dovuto avere più coraggio". Il tecnico scende nei particolari. "Nella ripresa – ricorda – abbiamo avuto un paio di occasioni per chiudere la gara, ma siamo mancati nell’ultimo passaggio e nel tiro. In generale i ragazzi hanno risposto bene contro un avversario forte e su un campo difficile". La squadra è stata profondamente rinnovata e siamo agli inizi della stagione, in altre parole c’è da crescere. "Dobbiamo renderci conto – sottolinea Giandomenico – che la Sangiustese è formata da giocatori bravi, che siamo una buona formazione e quindi non dobbiamo abbassarci. A Osimo negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati troppo mentre con un pizzico di coraggio in più avremmo potuto segnare ancora, ma ci siamo accontentati di quello realizzato e alla fine su un rimpallo siamo stati ripresi". Dopo due giornate i rossoblù hanno quattro punti. "Sono contento di quanto fatto, alla vigilia il pareggio a Osimo sarebbe stato un risultato soddisfacente, ma per come si era messa". Domani alle 18.30 la Sangiustese sarà a Chiesanuova per il ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. "Lo spirito – spiega – sarà quello di sempre, avrà spazio chi è stato impiegato di meno".