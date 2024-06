Calcio Giovani. Juniores e Allievi sugli scudi. Grande festa a San Gimignano

Dal Santa Lucia la sede del calcio neroverde c’è chi applaude le squadre di Juniores e Allievi, prime assolute nei rispettivi campionati. Nel campionato di Prima categoria dilettanti della nuova San Gimignano Fc presieduta da Tommaso Becagli (che ha portato per la prima volta il calcio femminile di serie A), c’è amarezza per non aver superato i play off. Campionato deludente dopo l’esonero di mister Fabio Ercolino a favore di Antonio Cioffi, che non dovrebbe essere riconfermato e l’arrivo del nuovo ds Daniele Marchi. Lo stesso Becagli aveva ammesso: "’Annata no’, bisogna rivedere alcune cose, per riportare il San Gimignano Fc in Eccellenza". Il compito è stato affidato al dg Fabiano Mugnaini.

Meritati invece gli applausi agli Juniores di Davide Burresi e agli Allievi di Maurizio Strappa. Vittoriosi nel campionato provinciale. Pesa soprattutto la vittoria degli Juniores (foto) di mister Burresi con 26 vittorie, 79 punti, un pareggio e una sconfitta l’ultima giornata. I loro nomi: Giovanni Amoroso, Tommaso Bandini, Pietro Conforti, Guglielmo Fabbrizzi, Lorenzo Fusi, Giovanni Giachi, Giulio Maestrini, Niccolò Orsetti, Enea parenti, Filippo Pianigiani, Francesco Pistolesi, Francesco Polidori, Tommaso Sardelli, Tommaso Siciliano, Guido Smorti, Filippo Spini, Samuele Tanzini, Francesco Tarocchi, Bassir Thiam Serigne, Vani Edoardo, Samuele Giovenco, Pietro Orsini, Lorenzo Porcelli, Dario Giannini, Giacomo Muzzi, Elia Mugnaini, Giovanni Bonelli, Christian Ercolino e dalla Prima categoria Massimo Cresti, Simone Innocenti e Cristian Balici.

Romano Francardelli