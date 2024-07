Calcio giovanile. A Lugo scatta la ’24 ore di calcio nonstop’

È ormai da anni l’appuntamento estivo che conclude la stagione calcistica lughese e anche quest’anno non mancherà il suo appuntamento. La Pol. Lugo 1982 torna infatti a proporre la sua tradizionale “24 ore di calcio nonstop”, giunta alla 19ª edizione e programmata ancora in collaborazione con Gli Amici di Pablo e Stuoie Sport e Società, oltre al patrocinio del Comune di Lugo. Calcio d’inizio alle ore 20 di venerdì prossimo sul campo sintetico dell’Enea Faccani nel quartiere lughese di Stuoie e gare non stop fino alla giornata successiva, con una pausa nelle ore più calde dalle 12 alle 16 recuperata terminando le sfide alla mezzanotte del sabato 6. Un evento semplice nel suo concetto base, ma efficace e per questo così radicato nel vissuto della città, tanto da superare già oggi i 200 iscritti.

Per partecipare è sufficiente formare una squadra, anche mista, da 9 persone, darle un nome di fantasia e iscriverla concordando l’ora di gioco preferibile. Le partite, senza fuorigioco e con cambi volanti, hanno la durata di 50 minuti e si disputano tutte sullo stesso campo. Ai giocatori e giocatrici di ciascuna squadra sarà distribuita una maglia rossa o blu e al termine della manifestazione, vincerà il colore di maglia che avrà segnato più reti complessive.

Tra le novità, la partita inaugurale della manifestazione che quest’anno sarà disputata dalle ragazze della nuova Divisione Calcio femminile di Lugo 1982, che da qualche mese ha visto partire la propria attività con il Campionato a 5 Over 16. Nel programma del 5 e 6 luglio tante conferme come la cocomerata nelle ore calde e i bomboloni al mattino, ed anche la sfida Calcio Camminato dell’Unvs Bassa Romagna, programmato alle ore 18 di sabato. Dalle 8 del mattino del 6 luglio le partite della scuola calcio rossoblu già nel ristretto giro delle Scuole Elite, qualifica riconosciuta dalla FIGC in base a requisiti di attività, qualità e sicurezza valutati proprio dalla Federazione.

Dal 2004 la manifestazione è arrivata infatti a raccogliere oltre 130mila euro donati in favore di progetti di sostegno e azioni di solidarietà, come accaduto anche nel 2023 con la raccolta in favore dei tesserati di Lugo 1982 colpiti dall’alluvione del maggio precedente. Quest’anno il ricavato verrà devoluto al centro Padre Leo Commissari di Sao Bernardo a San Paulo in Brasile e alla Scuola Calcio Pablo Salgado, sulla quale si basa il progetto della polisportiva.

"La 24ore non stop – spiega Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – rappresenta la sintesi dello spirito della nostra società. Per tutti noi alla base dell’attività ci saranno sempre l’amicizia, il divertimento, la solidarietà e la volontà di educare i giovani attraverso lo sport aiutandoli a crescere in primo luogo come persone e cittadini. Questa è da oltre 40 anni soprattutto una grande famiglia basata sul volontariato e la socializzazione".