Fano Il cuore granata batte a Monte Porzio

Debutta questo pomeriggio alle 15 al comunale "Olimpia" di Monte Porzio il nuovo Fano Calcio del presidente Giovanni Mei e del direttore sportivo Roberto Canestrari, nato sulla spinta dell’Amministrazione comunale fanese e col sostegno del consorzio di imprenditori locali Fano Sport. Avversario in questa prima giornata del Girone B del campionato di Terza categoria è la Virtus Castelvecchio 1984 che per il decimo anno consecutivo disputa questo campionato dopo essere stata anche in Seconda Categoria. Ovviamente per la formazione fanese, che ha il granata come colore sociale, si tratta di un esordio assoluto visto che finora ha disputato appena due amichevoli e nessun incontro ufficiale. Sia mister Spendolini che i giocatori, a partire dai "veterani" Nodari e Omiccioli, avranno così il primo "contatto" con la realtà di questo campionato che rappresenta un’incognita, ma dove la formazione granata parte naturalmente con i favori del pronostico. La società ha messo insieme una rosa potenzialmente adatta per questo tipo di torneo ed ora spetterà proprio a mister Spendolini far calare i giocatori in questa nuova realtà calcistica.

Il tecnico fanese non ha avuto molte occasioni a disposizione per fare esperimenti e dunque è assai probabile che in questo primo incontro di campionato si affidi al 3-4-1-2, modulo sperimentato sabato scorso nell’amichevole col Novilara, con Nodari centrale di difesa, Omiccioli regista a centrocampo, Palazzi fantasista dietro alle due punti che dovrebbero essere Gueye e Sabattini. Il Fano si troverà di fronte una Virtus Castelvecchio che è già uscita ai 32esimi di Coppa Marche per mano del SerraVolante di Serra Sant’Abbondio, rimediando due sconfitte, e che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione. La formazione biancoviola allenata dal tecnico Alessandro Girolometti ha in Filippo Borfecchia il leader in mezzo al campo, l’esperto Andrea Tonti in difesa e Luigi Fiore davanti. Arbitro: Andrea Giorgiani di Pesaro.

Alma. I granata del presidente Guida, ultimi in classifica con quattro sconfitte e zero punti, saranno impegnati domani al comunale di Villa San Filippo contro la Sangiustese che occupa la terza piazza in coabitazione con l’Osimana. Per la squadra di Tridici l’obiettivo è riuscire ad invertire la rotta e realizzare i primi punti. In settimana il presidente Guida in un video comunicato ha annunciato di aver dato mandato ai suoi avvocati di trovare una soluzione con il Comune di Fano che possa soddisfare tutte le parti, prima di tutto la stessa storia dell’Alma Juventus.

s. c.