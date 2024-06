Calcio giovanile: a Mirabello il torneo dedicato all’ex presidente. Sport coi più piccoli ricordando Sassoli

È stata una giornata all’insegna dello sport e del divertimento soprattutto per i più piccoli il primo torneo sportivo dedicato a Giulio Sassoli, ex storico presidente dell’Fc Mirabello dall’85 al ’99 e non solo. Si è sempre contraddistinto per l’impegno in ambito sportivo, con un occhio di riguardo al suo amato paese che lo ha visto presidente anche dell Asd Mirabello Ciclismo dal 2000 al 2023 e vice presidente dello Spal club dal 2018 al 2023, anno in cui è purtroppo scomparso dopo una fulminea malattia. "Un signore d’altri tempi", come ha ricordato il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi il giorno della sua scomparsa.

Il figlio Simone, pilastro dell Asd Terre del Reno insieme al nipote Andrea, ha partecipato alla premiazione del torneo con l’assessore Gianfranco Guizzardi che ha portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale e dichiara: "È stato anche il mio presidente come di tanti altri in paese ed è giusto ricordarlo con una giornata di gioia per tutto il settore calcistico, in particolare quello giovanile. Un doveroso ringraziamento al gruppo di genitori che si è impegnato senza sosta per la manifestazione".