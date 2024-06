Calcio giovanile: bastano due pareggi per andare avanti. L’Under 15 sogna lo scudetto. Peruzzi in Puglia per la finale

AREZZO

L’under 15 dell’Arezzo a caccia del pass per la finale scudetto. Per i giovanissimi del cavallino rampante c’è la Virtus Francavilla quale ultimo ostacolo da superare per giocarsi il sogno tricolore nella finalissima. Stamani alle 11 a Francavilla Fontana, va in scena il primo atto con la gara d’andata. "Siamo in fiducia, la squadra è in forma e non vediamo l’ora di disputare una sfida del genere – ha dichiarato alla vigilia mister Peruzzi – Affrontiamo una squadra molto forte, come lo sono tutte quelle arrivate a questo punto della stagione, e vogliamo in primis divertirci, ovviamente con la voglia di arrivare fino in fondo. Siamo una neopromossa, molti ragazzi vengono dai campionati provinciali e regionali e siamo contenti e soddisfatti di aver avviato un percorso di crescita e formativo per loro, che ora stanno vivendo un’esperienza unica".

Sarà fondamentale tornare con un risultato positivo per sfruttare poi il fattore campo nel ritorno in terra aretina tra sette giorni. Gli amaranto potranno sfruttare ancora una volta il vantaggio dato dal miglior posizione in classifica in stagione regolare e quindi, basteranno due pareggi per qualificarsi alla finale. Va ricordato che in semifinale, da regolamento, si disputeranno i tempi supplementari se al termine della partita di ritorno il computo complessivo dei gol fosse ancora in equilibrio.