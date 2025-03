Calcio giovanile. Bracco Annovazzi-Cup. Finale all’Enotria con il super derby rossonerazzurro

Nella settimana in cui il calcio dei "grandi" cede il passo alla sosta delle nazionali, a Milano vanno in scena i due atti finali della 44esima edizione Bracco-Annovazzi Cup. Domani sera, dalle ore 20, al Centro Sportivo Enotria di Via Cazzaniga saranno Inter e Milan a contendersi il prestigioso e tradizionale torneo giovanile (categorie ragazzi Under 14 e ragazze Under 15) meneghino. Sia al maschile che al femminile ci saranno dunque due derby equilibrati e carichi di significato. I nerazzurri nel 2024 hanno vinto entrambi i titoli e sono i campioni in carica, nonché storici dominatori della manifestazione. I rossoneri invece vanno a caccia dei due trofei, che mancano rispettivamente da 12 anni tra i ragazzi e 3 anni tra le ragazze. A livello maschile, tra quarti e semifinale, il Milan ha battuto prima il Club Milano per 3-0 e poi l’Atalanta 2-1 al termine di una sfida tirata, mentre l’Inter ha sconfitto il Renate (2-0) e la Juventus (2-1) nel remake della finale dello scorso anno. Tra i giocatori migliori il duo offensivo Sare e Catania per i nerazzurri e Hidalgo nelle file dei rossoneri. In campo femminile le due squadre sono apparse ben più dominanti. Il Milan ha travolto il Real Meda 5-2 e la Pro Sesto 7-0. L’Inter ha superato il Monza 2-0 e il Como Women 3-0, senza mai subire gol.

Alessandro Stella