Calcio giovanile. Dilaga l’Under 16: tripletta di Mussoni

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Juniores battuta 1-0 in casa del San Marino. Dopo 15 turni al comando il Fiorenzuola (36), biancorossi al nono posto (17). Prossimo turno, domenica: Spal-Forlì.

Nella 21ª giornata l’Under 17 ha vinto 3-1, con la Savignanese: a segno Biondini, Locatelli e Capasso. Al comando il Corticella con 44 punti, biancorossi quinti (34). Domenica trasferta a Corticella.

Bene gli Under 16, in testa alla classifica con 45 punti, impostisi per 0-7 in casa della Savignanese con reti di Mussoni (3), Magnani, Rumieri, Valentini oltre ad un autogol. Domenica prossima derby casalingo col Ravenna.

Al comando della classifica l’Under 15, con 46 punti, che ha vinto 3-0 sulla Portuense Etrusca con gol di Caldarce, Cale e Negrini: domenica prossima trasferta in casa del Classe.

Ripartiti gli Under 14 con la vittoria per 0-7 sull’FCR Forlì: i gol di Reccia (2), Testoni (2), Turci, Tonielli e Galli. Al comando l’Accademia Cesena (27), galletti quarti (22). Sabato in programma Forlì-Forlimpopoli.