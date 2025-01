Calcio giovanile, dopo Cognentese-Atletico Spm. Finale caldo nella gara Juniores. Un giocatore finisce in ospedale

La gara del campionato provinciale Juniores fra Cognentese e Atletico Spm giocata lunedì e finita 0-0 ha avuto un finale poco edificante. Al termine del match, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi c’è stata una scaramuccia tra le due squadre e un giocatore dell’Atletico Spm avrebbe colpito violentemente un avversario mandandolo all’ospedale. Immediata la presa di posizione dell’Atletico, che con un post sulla propria pagina FB ha preso le distanze dal gesto violento sottolineando come "in nessun caso l’incitamento acceso del pubblico o l’agonismo e le dinamiche di gioco devono portare a una reazione simile da parte di un nostro tesserato. Un ringraziamento agli accompagnatori presenti che hanno cercato, da ambo le parti, di placare gli animi e assistito ragazzo e famiglia fino all’intervento dei sanitari. Esprimiamo vicinanza all’atleta che ha subito il gesto, alla famiglia e alla società Cognentese".

Oggi. Si assegna stasera alle 20,30 allo stadio ’Bolelli’ di Campogalliano la Coppa di Seconda categoria modenese. All’atto decisivo si sfidano lo Junior Finale e il Piumazzo, che sono già entrambe ammesse alla fase regionale: in caso di parità al 90’ ci saranno i supplementari e poi eventuali rigori. In Seconda ’F’ si gioca il posticipo Consolata-Celtic (14,30) e domani sera in Terza ’A’ il recupero Bortolotti-Fides (20,30). Serie D. La decisione sul reclamo presentato dall’Imolese per chiedere l’errore tecnico nella gara con la Cittadella terminata 2-2 sarà discusso dal Giudice sportivo martedì 4 febbraio. d.s.