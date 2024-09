Calcio giovanile. Faenza e Virtus Under19, esordio col botto. Entrambe vincono (e convincono) in trasferta

Nella stagione 2024/25, Faenza e Virtus oltre alle due Prime squadre senior in Eccellenza e I Categoria, sono al via, per il settore giovanile, un bel gruppo di team. Le due formazioni Under 19 hanno cominciato in trasferta i rispettivi campionati.

La biancoazzurra del Faenza guidata da Marco Matulli ha debuttato nel campionato Elite a Bologna sul campo del Fossolo 76 vincendo 5-1 grazie alle reti di Emiliani e Cavolini, autori entrambi di una doppietta, e di Carroli. Prossimo impegno il posticipo di lunedì (ore 19) allo stadio “Neri” contro la Pianta Forlì. Anche la biancoverde della Virtus allenata da Alessandro Tosti ha esordito molto bene nel campionato regionale vincendo 3-2 a Bellaria grazie ai gol di Gjordumi, Visentin e Righini. Anche per questa squadra prossima partita lunedì (ore 19) contro il Bakia Cesenatico.

Due le squadre Under 17. Il Faenza allenato da Arturo Nicolosi di scena a Osteria Grande nel campionato regionale, si rammarica per il pari 3-3 dopo una partita dominata sul piano del gioco. Tre ingenuità su palle inattive sono costate il successo. Gol manfredi di Nenni (doppietta) e Rayan. Entrambi in campo altri due team della Virtus. L’Under 16 (ragazzi della classe 2009) di mister Emilio Novelli ha esordito al “Bruno Neri” con il Bakia Cesenatico pareggiando 1-1 nonostante l’inferiorità numerica da un certo momento della gara. Plescia su rigore ha realizzato il gol. Sfortunata partita per l’Under 15 (2010) di Graziano Fantoni che sul difficile campo di Zola Predosa, dopo un buon inizio e vantaggio, è stata rimontata e superata dagli avversari bolognesi per una serie di errori in costruzione e ha subito l’inferiorità numerica per una espulsione tanto da essere sconfitta 7-3. Le reti sono state di Accorsi, autore di doppietta, e Shehu.

Diverse le partite amichevoli per altre squadre che si stanno preparando ai rispettivi campionati. La Virtus Under 17 di Luigi De Felice, che esordirà il 22 settembre con Azzurra Romagna nel campionato provinciale, ha concluso il ciclo di tre amichevoli battendo 4-1 Endas Monti, dopo aver battuto 4-3 il Lugo e perso 0-4 con Tozzona Imola. La Virtus Under 15 di Enrico Cavina ha vinto 2-1 in trasferta con i ravennati della Compagnia dell’Albero.

Per le due squadre Under 14 della Virtus, quella guidata da Luca Dalla Malva ha superato 1-0 l’Edelweiss Forlì e 3-0 il Corticella mentre quella di Matteo Negrini ha giocato con Dozzese e Massa Lombarda.