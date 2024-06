Calcio giovanile. Forlimpopoli in partenza per Brioni

Una bella occasione internazionale per il settore giovanile del Forlimpopoli 1928. Da domani a domenica quattro squadre della ‘cantera’ artusiana prenderanno parte alla Fazana Brioni Kup in Croazia. Un appuntamento molto sentito dai baby calciatori in biancazzurro, avventura fuori confine che vedrà dare battaglia a suon di gol le annate 2011, 2012, 2013 e 2014. La spedizione coinvolgerà tra giovani atleti e genitori oltre duecento persone, un notevole impegno ma anche un’iniziativa che dà lustro al club forlimpopolese.

"La partecipazione alla Fazana Brioni Kup è per noi un motivo di grande soddisfazione – spiega Maurizio Signore, responsabile tecnico del settore giovanile –, partendo dal prestigio, per la nostra società, di prender parte a un torneo internazionale di questo livello con tanti ragazzi del nostro vivaio. Molto bello, inoltre, il grande coinvolgimento delle famiglie e dei nostri tecnici, che ha permesso di mettere in moto già da diversi mesi una macchina organizzativa molto efficiente grazie alla grande disponibilità del mondo del pallone della nostra società".

Franco Pardolesi