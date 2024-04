Calcio giovanile: GLI ALLIEVI UNDER 17 SONO VICINI AL TITOLO PROVINCIALE. UNDER 16 DI SCENA OGGI A SERAVEZZA. San Marco Avenza, continua la corsa di testa nei Giovanissimi regionali

Con una doppietta di Di Iorio e una rete di Prati, la squadra Giovanissimi della San Marco Avenza ha regolato al ’Paolo Deste’ i pari età del Giovani Via Nova (3-0) nella 26ª giornata del campionato regionale di categoria. I rossoblù del tecnico Saverio Beghé si sono mantenuti così in vetta alla classifica del girone C, salendo a quota 54 punti, 4 in più del Capostrada che ha però, lo ricordiamo, una partita in meno. Ormai la corsa per il titolo è rimasta una sfida a due, tra avenzini e pistoiesi. Domenica mattina la San Marco avrà l’impegno più duro dei tre che gli restano in casa della forte Pistoiese, che però come società è in odor di fallimento.

Ha già il titolo provinciale in tasca, invece, la formazione Allievi Under 17, che ha colto contro la Pieve San Paolo la sua 23ª vittoria stagionale. Nel largo 9-0 è stato mattatore Mancini con una tripletta e sono andati a bersaglio anche Cacciatori, Nicodemi, Long, Toracca, De Angeli e Antonelli. A +11 dalle inseguitrici, il team di Francesco Leone aspetta per festeggiare solo la matematica.

Nel girone di merito, infine, continua il dominio degli Allievi Under 16 della San Marco che hanno battuto di misura il Forte dei Marmi (1-0) con gol di Scieuzo. Finora i ragazzi del tecnico Gianluca Grassi hanno vinto tutte le gare disputate e oggi a Seravezza incontreranno l’unica altra rivale ancora imbattuta. Una bella sfida.