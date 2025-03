Calcio giovanile. Il Forte dei Marmi fa rivoluzione. Nuova riorganizzazione societaria

Tira aria di profonda rivoluzione in casa Forte dei Marmi 2015. La società infatti in vista di una nuova riorganizzazione societaria ha comunicato di "aver interrotto di comune accordo il rapporto di collaborazione con tutti i direttori della parte agonistica". "Come comunicato in precedenza con la chiusura del rapporto con Sergio Ridolfi e Stefano Menchini – si legge nella note ufficiale degli squali fortemarmini – si conclude anche il rapporto di collaborazione con Brunello Salarpi e con Piero Mosti. Ringraziamo tutti i direttori per il lavoro svolto fino ad oggi ed allo stesso tempo auguriamo un in bocca al lupo per il loro futuro. Ringraziamo in modo particolare il direttore sportivo Brunello Salarpi ed il direttore tecnico Piero Mosti: Brunello insieme al presidente Luca Aliboni ha creato la società Forte dei Marmi 2015 mentre Piero, con noi da molti anni, ha ottenuto successi e portato la società a raggiungere categorie di prestigio. Per quanto riguarda la Scuola Calcio il responsabile rimane Alessio Petracci, mentre per la Juniores e per la prima squadra (che milita attualmente in Promozione, dove da neopromossa è in lotta per un posto nei playoff, ndr) il direttore sportivo sarà David Lupoli. La società si stà muovendo, altresì, per trovare nuove figure giovani e competenti per poter far crescere ulteriormente la nostra società".

Il Forte dei Marmi 2015 inotre ha comunicato l’esonero del mister degli Allievi Regionali Èlite Under 17 Luca Mosti: "Una scelta molto sofferta da parte della nostra società visti gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti. Ringraziamo Luca per gli anni trascorsi con noi e gli auguriamo il meglio per il suo futuro.

Al suo posto la squadra sarà guidata da mister Roberto Franchini, figura di esperienza e tenacia, che vanta un curriculum di tutto rispetto sia nelle categorie giovanili che nelle prime squdre". Franchini era stato il vice di Della Bona nella scorsa stagione al Pietrasanta in Promozione.