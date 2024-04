Calcio giovanile: iscritte società professionistiche e dilettantistiche. Un torneo nel ricordo di Cerofolini

AREZZO

Pochi giorni all’inizio della seconda edizione del Memorial "Lorenzo Cerofolini", dedicato al giovane di Quarata prematuramente scomparso per un incidente stradale nel dicembre del 2022. Il ragazzo era un tesserato del Capolona Quarata organizzatore del torneo riservato alle categorie esordienti (2011 per i dilettanti e 2012 i professionisti). Via alle qualificazioni lunedì 8 aprile, giorno del compleanno di Lorenzo. Sarà anche l’occasione per svelare una targa in sua memoria nel campo da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata, che sarà intitolato proprio a Lorenzo. Le fasi finali sono in programma sabato 4 e domenica 5 maggio. Parteciperanno Arezzo, Fiorentina, Empoli, Lazio, Perugia, Pontedera, Roma e Sassuolo, poi Sansepolcro, Castiglionese, Baldaccio, Casentino Academy, Sansovino, Pol. Chiusi, Nuova Foiano, Arezzo F.A., Cortona Camucia, Tuscar, Sinalunghese, Castiglion del Lago, Bibbiena, Virtus Sangiustino, Terranuova Traiana, Sangiovannese, Trestina, Atletico Levane Leona, MM Subbiano, Olmoponte-Santa Firmina, Figline, Capolona Quarata).