CALCIO GIOVAnile. Juniores è in vetta col gol di Tshomi

Ecco i risultati delle formazioni giovanili del Forlì nel fine settimana. La squadra Juniores ha raggiunto la testa della classifica grazie alla vittoria per 1-0 sul Carpi firmata dalla rete di Christian Tshomi. Classifica girone E: Forlì 28; Ravenna 27; Piacenza 26; Pistoiese, Corticella 24; Imolese, Prato 23; Progresso 22; Sammaurese, Borgo San Donnino 16, Carpi 15; Lentigione 14; United Riccione 13; Mezzolara 9; Victor San Marino 7; Aglianese 4. Prossimo turno: Mezzolara-Forlì. Bene l’Under 17 vittoriosa 3-1 sul Terre di Castelli con reti doppietta di Berti e rete di Dal Monte: baby biancorossi al comando con 39 punti davanti a Piacenza (37, prossima avversaria) e Reggio (31). Successo 2-0 sul Corticella della squadra Under 16, seconda: reti di Capasso e Bastianini. In vetta anche gli Under 15: 2-3 a Bellaria, a segno Battelli, Rumieri e Kisri. Infine la squadra Under 14 ha vinto 6-0 con la Nuova Virtus Cesena: sul tabellino Rani (3), Baldini, Falci e un autorete.