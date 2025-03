CALCIO GIOVANILE. Juniores, un blitz con la ‘manita’

I risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores ha vinto 1-5 in casa del Sasso Marconi: a segno Comandini (2), Pazzi (2) e Solaroli; dopo 23 turni al comando il Piacenza (52), biancorossi al decimo posto a quota 19; prossimo turno sabato in casa con la Sammaurese.

L’Under 17 ha vinto 4-1 col Sampaimola (Nannetti, Bagnolini, Capasso, autorete), dopo il recupero (2-2) col Ravenna (Capasso, Fabbri); dopo 28 turni galletti settimi (42); domenica trasferta in casa del Fiorenzuola.

Ferma per il turno di riposa la squadra Under 16, al vertice con 66 punti, domenica prossima in programma Forlì-Misano.

In testa anche l’Under 15 con 67 punti dopo 26 giornate, a segno 5-1 sul Pontevecchio con reti di Cale, Coladarci, Negrini, Mingozzi e Vallicelli; prossima partita (domenica) a Ravenna col Dribbling.

Infine gli Under 14 hanno battuto il Santa Sofia 0-4 (Losi, Galli, Reccia, Turci); in classifica la squadra biancorossa è terza con 37 punti; al comando l’Edelweiss Jolly (41). Sabato il derby col Vecchiazzano.

f. p.