Calcio Giovanile, la tappa a Carpi prima di conquistare il torneo ’William Vecchi’. La Juve U14 in visita al ’Fermi’

È ormai una tappa fissa quella della squadra Under 14 della Juventus all’Istituto Privato Fermi, liceo sportivo paritario di Carpi. I baby bianconeri sono stati ospiti della scuola presieduta dal direttore Giuseppe Calabria per preparare la seconda edizione del torneo ’William Vecchi’ giocato e vinto (per il secondo anno di fila) nello scorso fine settimana a Reggio Emilia. I bianconeri di mister Marco Pecorari, sono stati accolti al ’Fermi’, con l’istituto vestito a festa tutto a tema bianconero, omaggiati da un omaggio di Parmigiano Reggiano, uno zainetto e un astuccio.

La Juventus ha ricambiato la bella accoglienza omaggiando il direttore Calabria con la maglia di Nicolò Savona (il momento della consegna nella foto), giovane classe 2003, che ha realizzato il suo sogno approdando in prima squadra, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile bianconero. Un bellissimo esempio e un modello per questi ragazzi e la scelta per dare ulteriore significato e forza a questa stretta di mano e scambio di auguri, non poteva che ricadere su di lui. La serata si è conclusa cantando tutti insieme l’inno della Juve, scritto dal carpigiano Palo Belli, davanti alla scuola e con una cena offerta presso l’Osteria Emilia di Campogalliano. Poi sul campo la Juve ha vinto il triangolare finale del torneo battendo 2-0 il Milan e pareggiando 0-0 col Monza.

d.s.