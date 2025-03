Calcio giovanile. La tripletta di Ray lancia l’Under 16

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores è stata battuta 2-1 in casa del Lentigione, rete di Comandini. Dopo 23 turni guida il Piacenza (52), biancorossi al decimo posto a quota 22. Prossimo turno, sabato: Sasso Marconi-Forlì.

Pareggio interno dell’Under 17 con la Sanmichelese: 1-1, gol di Zanetti. Dopo 27 giornate galletti settimi (38), guida il Fraore Noceto (56). Questa sera si gioca Ravenna-Forlì.

Continua la corsa al vertice degli Under 16, primi con 63 punti dopo 26 giornate, che hanno vinto per 4-1 col X Martiri Vigarano. A segno con una tripletta di Debarre Ray, arrotondata dal gol di Giacomo Toni. Domenica prossima turno di riposo.

In testa alla classifica anche l’Under 15, prima con 64 punti dopo 25 giornate: 0-5 in casa del Bakia Cesenatico grazie alle reti di Mingozzi, Delvecchio, Magrini, Zanfini e Rani. Prossima partita domenica col Pontevecchio.

L’Under 14, terza a -4 dal primo posto, recupera domani (ore 17) il derby interno col Vecchiazzano.