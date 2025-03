Serie D: contro l’Orvietana Bonura recupera Santeramo e Pertica. Sangio, corsa salvezza: "Dipende tutto da noi»

Dopo due giorni di riposo, la Sangiovannese tornerà oggj ad allenarsi per preparare l’importante scontro al Fedini di domenica al cospetto dell’Orvietana che rappresenta, a tutti gli effetti, una sorta di spareggio per le zone basse della graduatoria. Gli azzurri sono in ritardo rispetto ai ragazzi di Rizzolo di quattro punti e hanno necessità di mirare solo ed esclusivamente alla vittoria che permetterebbe non solo di fare un bel balzo in classifica ma, soprattutto, avvicinarsi sensibilmente alla quota salvezza.

Marco Bonura ha approfittato della sosta per recuperare alcuni elementi fondamentali per le sue geometrie tattiche: "Questa sosta è arrivata nel momento opportuno, avessimo giocato domenica non avrei potuto avere a disposizione molti giocatori e anche schierare un 11 in campo sarebbe stato molto difficile. Per domenica credo e spero di poter recuperare alcuni acciaccati, tra tutti Santeramo e Pertica che hanno avuto dei problemi ultimamente. Cosa mi aspetto da questa gara? Basta vedere la nostra e la loro classifica per avere un quadro più completo della situazione, a 7 giornate dalla conclusione del campionato non possiamo assolutamente permetterci di lasciare altri punti per strada come è accaduto in passato e spero, una volta per tutte, che la squadra tiri fuori quel carattere che serve come non mai in queste occasioni. Sappiamo che abbiamo davanti a noi una grande opportunità per avvicinarsi sensibilmente alla quota salvezza, rispetto l’Orvietana che resta un’ottima formazione, ma noi dobbiamo e possiamo puntare esclusivamente alla conquista dell’intera posta in palio. Quattro delle sette gare alla conclusione del campionato saranno scontri diretti. La salvezza passa dalla nostra testa e dalle nostre gambe".

32 i punti a disposizione del Marzocco, 36 quegli dell’umbri e questo basta per capire come quella di domenica rappresenti un’opportunità importantissima per Nannini e compagni per dare un bel segnale alle dirette concorrenti e alle proprie ambizioni salvezza.

Massimo Bagiardi