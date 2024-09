Calcio giovanile. Lo Spezia in trionfo al ’Memorial Papa’

È lo Spezia guidato dagli ex aquilotti Andrea Mariano e Salvatore Milone a conquistare l’ambito ’Memorial Gennaro Papa’, torneo riservato agli Esordienti 2013 e inserito nella rassegna ’Settembre Canarino 2024’. Il torneo è stato organizzato al campo ’Tanca’ dal Canaletto Sepor, per ricordare il grande allenatore e dirigente Rino, che ha fatto la storia della società presieduta da Sabrina Benassi. Lo Spezia ha battuto in finale i padroni di casa dei mister Diletto e Beniamini, grazie alla tripletta di Luca Leboffe e al sigillo di Liam Migliore. Sul podio il Rivasamba di David Cesaretti senza problemi con il Colli 2024 con Tommaso Rondanina e Youssef Marhfour protagonisti con una cinquina di reti. Al quinto posto il Forte dei Marmi vincente sul Ceparana. Il dettaglio delle finali.

5°/6° posto Ceparana-Forte dei Marmi 1-2 (Trombetta; Mariani Marco, Mariani Matteo); 3°/4° posto: Rivasamba-Colli 2024 7-1 (Rondanina 3, Marhfour 2, Minetti, Olivieri); 1°/2°posto: Spezia-Canaletto 4-1 (Migliore, Leboffe 3; Pasini A.). Questa è la formazione vincitrice: Bellè, Bellesi, Biggi, Bugliani, Del Nero, Federici, Fialdini, Jata, Leboffe, Mammana, Mazzi, Migliore, Pezzoni, Sala, Tornaboni, Zanetti. E i secondi: Fallani, Elamarzouqy, Osmani, Cinelli, Annunziata, Maggi, Pasini Andrea, Pasini Giovanni, Kashami, Leggio, Paloka, Scorza, Mendoza, Ortega. Al termine le premiazioni con la regia del direttore generale Fabrizio Vaccarini e del responsabile area comunicazione Luigi Di Valentino. Sono intervenuti Loredana Lorenzi, consorte del compianto Papa, poi Piercarlo Rebecchi, Carlo Valleri, Gerardo Monacizzo, Massimiliano Brancati e il custode Enver che hanno contribuito al buon andamento della manifestazione. marco magi