Calcio giovanile. Mesola juniores, annata positiva. Lanciati dei ragazzi in prima squadra

"Quello sportivo, ormai alla conclusione, è un anno di transizione per la mia squadra, ma siamo soddisfatti sia del gruppo, sia che alcuni dei miei ragazzi abbiano assaporato il piacere di giocare in Promozione, dove milita la formazione del Mesola". Lo afferma Stefano Beltrami, allenatore della compagine Juniores mesolana assieme al vice Fabio Gianella, alla sua prima esperienza e completano lo staff i dirigenti Antonio Telloli, Moschini Maurizio e Lauro Cappelli. Hanno assemblato una compagine che veleggia al sesto posto della classifica, ma occorre tenere conto del bacino sul quale poteva contare la società del Mesola, che ha inserito anche giovani dal vicino veneto. La formazione Juniores del Mesola vede come portieri Finotti Alberto e Turi Diego, in difesa Bellini Lorenzo, Bellotti Cristian Cappelli Alex, Penzo Davide e Durante Mattia, quest’ultimo spesso in Promozione. A centrocampo Bovolenta Andrea, Agnelli Simone, Ferro Lorenzo, Mantovani Simone, Nardini Matteo, Pietrella Massimiliano mente giocano sulle fasce Barboni Manuel, Faggiani Leonardo, Ronconi Riccardo, Agnelli Alessandro, Sartorato Efrem e Rizzi Matteo. La parte offensiva è affidata Pericoli Gabriele, Vetri Federico e Giannella Alessandro.

c.c.