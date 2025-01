Calcio giovanile. Ray e Mussoni, l’Under 16 vola

Ripresi i campionati delle squadre giovanili del Forlì: ecco i risultati del fine settimana. La squadra Juniores ha vinto 0-3 in casa dell’United Riccione con reti di Branchetti, Pazzi e un autogol. In classifica al comando Piacenza e Fiorenzuola (33), biancorossi settimi (17). Prossimo turno, domenica, in casa col Progresso.

Nella 16ª giornata gli Under 16, in testa alla classifica con 39 punti, hanno vinto 0-2 in casa della Portuense Etrusca grazie alle reti segnate da Ray e Mussoni. Domenica prossima match casalingo col Basca San Pietro in Casale. Al comando della classifica anche la squadra Under 15, con 40 punti, che si è imposta per 3-0 nel derby con l’Edelweiss Jolly: a segno Partisani e Placci, oltre a un autogol. Per i baby in biancorosso domenica prossima trasferta sul campo del Real Sala Bolognese.

Ancora a riposo gli Under 14 quarti con 19 punti dietro ad Accademia Cesena (24 punti), Edelweiss Jolly e Torresavio (22). Il campionato riparte il 25 gennaio col derby in casa del FCR Forlì.