Calcio giovanile. San Martino, affiliazione con la Spal

Festa grande nella frazione di San Martino, dove la nuova società calcistica, la San Martino 2023, nata l’anno scorso dopo lo scioglimento della vecchia società, ha siglato anche per l’annata calcistica 2024/25 un accordo di affiliazione con la Spal.

Un accordo di collaborazione proficuo che già nella passata stagione ha portato un tesserato, Diego Pezzolato classe 2014, a vestire gli ambiti colori biancoazzurri. "Un accordo nel segno della continuità – spiega il

presidente della neonata società Riccardo Pasquali – Siamo una giovane realtà calcistica nel territorio ferrarese ma abbiamo le idee ben chiare su quali siano i nostri progetti e obiettivi... Stiamo faticosamente lavorando per far crescere la nostra nuova realtà; abbiamo creato un team di istruttori di primissimo livello e i risultati li stiamo già raccogliendo. Un grazie particolare per essere arrivati a questo punto va sicuramente alla Polisportiva Putinati ed in particolare al suo presidente, Andrea De Vivo, senza il quale non saremmo mai arrivati fin qui". "Il nostro impegno è quello di investire nel territorio ferrarese – questo il fulcro

delle parole di Marco Aventi, responsabile del progetto We Love Spal –, siamo felicissimi che neonate realtà del nostro territorio, decidano di darci fiducia".

Alla serata erano presenti anche l’assessore allo sport Francesco Carità ed il consigliere comunale Massimiliano Guerzoni".