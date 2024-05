Calcio giovanile, storico accordo fra le due società. Ora nace l’Academy. San Prospero-Scintilla

La stagione sta volgendo al termine nel mondo dei campionato dilettantistici e giovanili, ma una novità sta per fare capolino per il 2024-25. Dalla fusione tra il San Prospero Navacchio e la Scintilla 1945 vedrà la luce l’Academy San Prospero Scintilla. Un’alleanza, un sodalizio nel quale saranno incluse ne squadre del settore giovanile. Si tratta di una nuova e innovativa collaborazione sportiva che avrà come obbiettivo l’innalzamento dell’offerta formativa e sportiva per i tesserati delle due società, allestendo squadre in tutte le categorie federali necessarie. Lo scopo dell anuova realtà è quello di elevare in quantità e qualità le categorie selezionate per puntare con decisione a traguardi importanti e alla crescita dei ragazzi. Queste le categorie che faranno parte del sodalizio: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Giovanissimi B, Esordienti ed Esordienti B, Pulcini. La nuova realtà potrà contare sul supporto delle scuole calcio del San Prospero Navacchio e della Scintilla 1945, che garantiranno la preparazione delle nuove leve, rispettando la propria storia, basata su principi di rispetto, lealtà, agonismo e socialità. La nuova associazione "Academy San Prospero Scintilla" utilizzerà gli impianti sportivi di Oratoio e San Prospero, per agarantire lo svolgimento delle attività ed elevare l’offerta fornita ai tesserati delle due società e dell’academy. Soddisfatti i presidenti delle due società: "Crediamo che questo sodalizio possa proiettare San Prospero Navacchio e Scintilla 1945 nel futuro - dichiarano Carlo Coletti della Scintilla 1945 e Alessio Carducci del San Prospero Navacchio, presidenti -. Non era mai stato siglato un accordo tra due parti firmatarie di tale portata in provincia e crediamo sia la strada giusta per offrire i migliori servizi ai nostri tesserati e la crescita ai nostri ragazzi". Il progetto inizierà all’inizio della prossima stagione.

Michele Bufalino