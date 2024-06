Calcio giovanile. "Torneo Scagliotti». Floria senza rivali

La Floria batte lo Zenith Prato e si aggiudica il 38° Torneo Cinzio Scagliotti, organizzato dall’Audace Galluzzo. La finalissima ha regalato molte emozioni e dopo il 3-3 dei regolamentari si è andati ai rigori. A metà primo tempo Floria in vantaggio, poi la Zenith segna tre reti nel giro di 10 minuti. A inizio ripresa i pratesi sbagliano un gol, la Floria dopo pochi minuti segna il 2-3 e lo Zenith rimane in inferiorità numerica per una espulsione. Poi la Floria realizza il meritato il 3-3. Dal dischetto fiorentini perfetti, mentre la Zenith sbaglia l’ultimo rigore. Rosa Floria, vincitrice torneo Scagliotti categoria Esordienti anno 2011: Amerighi, Barducci, Barontini, Bazzoffia, Berretti, Bertozzi, Bolognesi, Buiani, Cirese, Corsiani, Corsinotti, Dini, Dugheri, Farina, Felici, Fiaschi, Grazioso, Gualtieri, Jbilou, Kullolli, Innocenti, Lama, Lazzaretti, Magni, Martinez, Migliorini, Mussetola, Olivetti, Palloni, Pascucci, Pierazzoli, Postica, Queskini, Ricci, Robillotta, Torelli. Allenatori Antonio Cecconi e Marco Checcucci. Dirigenti Innocenti e Torelli. Al terzo posto la Settignanese, quarta la Florence. La serata è stata presentata da Icidio Bardelli storico organizzatore dei tornei gialloblu e ha visto la partecipazione di Vasco Brogi, decano dei dirigenti sportivi toscani e dei dirigenti del Galluzzo Franco Angelozzi e Franco Tanini (presidente e vice), Paolo Rossi (dg) e Luca Palmerani (ds) del settore giovanile. Premiati: miglior portiere Tommaso Consortini (Florence), miglior giocatore Marco Superbo (Zenith Prato), premio Fair Play alla Settignanese. Riconoscimento speciale al dirigente del Galluzzo Livio Toppi del Galluzzo.

Nella finale del Torneo Centro Sportivo (con le quattro sconfitte nei quarti di finale dello Scagliotti) ha vinto il Belmonte 2-0 sull’Affrico. Terzo posto Sporting Arno. Sempre al Galluzzo nel Memorial Luigi Sgatti (Giovanissimi A 2010) finale Settignanese-Affrico 6-5 dopo calci di rigore; Torneo Giuliano Sarti (Esordienti anno 2012) Cattolica Virtus-Sestese 1-0.

Francesco Querusti