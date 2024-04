Calcio giovanile. Tripletta di Marfella, la Juniores vola Il settore giovanile del Forlì ha ottenuto ottimi risultati nel fine settimana: la squadra Juniores ha vinto 6-2 con l'Aglianese, gli Under 17 hanno trionfato 7-0 contro la Sanmichelese, mentre gli Under 15 hanno vinto 1-2 sull'Osteria Grande. Gli Under 16 hanno perso 0-1 con l'Imolese e gli Under 14 hanno vinto 4-1 contro l'Edelweiss Jolly.