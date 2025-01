Calcio giovanile. Una vittoria e un pari per gli under giallorossi

Inizia nel modo migliore il Torneo delle Province per la Delegazione di Ravenna. Tra gli Under16 la squadra giallorossa – allenata da Gianluca Lami – stravince 7-1 contro i parietà di Ferrara. Per Ravenna vanno a segno Ricci (6’), Baldini (12’ pt), due volte Rivalta (39’ pt e 17’ st), Zaccherini (13’ st), Groppi (26’ st) e Fantelli (32’ st). Pareggio a reti bianche invece per gli Under14 (sempre allenati da Lami) che giocano quasi tutta la gara in dieci per l’espulsione del portiere Manzo. Il regolamento, rinnovato per questo 2025, prevede una classifica unica, stile Champions League: le prime quattro disputeranno le semifinali in campo neutro. Prossimo impegno il 26 febbraio: per le due squadre ravennati è in programma la trasferta a Forlì.

u.b.