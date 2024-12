CALCIO GIOVANILE. Under 15 e 16 marciano in vetta

Questi risultati e marcatori delle squadre giovanili del Forlì nel fine settimana. Fermo il campionato della squadra Juniores. Classifica al termine dell’andata: Piacenza, Fiorenzuola 30; Cittadella Vis Modena 26; Imolese 19; San Marino 18; Sammaurese 16; Forlì, Progresso 14; Corticella 12; Sasso Marconi 9; Ravenna 6; Riccione Utd 5. Il campionato riprende l’11 gennaio con la trasferta col Riccione Utd. A riposo anche gli Under 17, la classifica: Corticella 37; Imolese 33; Piacenza 31; Noceto 30; Forlì 25; Soliera 24; Juve Club Parma, Sampaimola 22; Zola Predosa, San Michele 21; Ravenna 20; Torresavio 19; Moretti 18; Svignanese, Fiorenzuola 15; Sala Bolognese 12; San Lazzaro 11. Domenica 5 gennaio Piacenza-Forlì.

In campo gli Under 16, che nella 15ª giornata hanno vinto 0-11 sul Vecchiazzano e sono primi a quota 36. A segno: 2 Mussoni, 2 Ray, 2 Valentini, Tarborelli, Bassi, Fucci, Toni e Rumieri. Domenica 12 gennaio la ripartenza in casa della Portuense Etrusca. Infine, vittoria 2-0 sull’Imolese (doppietta di Coladarci) per gli Under 15 in vetta a quota 37.

f. p.