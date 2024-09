Calcio giovanile, un’iniziativa di carattere educativo e sportivo. Dribbling, preparazione tra i monti coi più piccoli

Trenta ragazzini dai 13 ai 15 anni della società sportiva di calcio Dribbling di Ferrara stanno trascorrendo una settimana di campo in preparazione al campionato in montagna a Forno di Zoldo. E questo è il terzo anno.

Il presidente Paolino Marchesini e sua moglie in cucina, cinque genitori a disposizione per i vari servizi e spostamenti e gli allenatori sempre in campo con i ragazzi.

Mentre a Ferrara l’afa e il caldo sono soffocanti qui si respira a pieni polmoni.

Due allenamenti il giorno, partite amichevoli a Longarone con due squadre locali, camminate tra i boschi. L’aspetto puramente atletico però non è prioritario. I ragazzi imparano a conoscersi meglio vivendo insieme, a capirsi, ad apprezzarsi e a superare le difficoltà di relazione che a volte nascono in ogni squadra: un ragazzino cinese

che parla pochissimo italiano ora sta diventando la mascotte del gruppo... un altro che si è slogato la caviglia resta sempre a bordo campo a incoraggiare... I più piccoli si confrontano con i più grandi e questi danno l’esempio di serietà e dedizione.

Vivendo insieme emergono anche i caratteri, le peculiarià e gli eventuali difetti. Gli educatori possono intervenire incoraggiando, ammonendo o correggendo.

La sobrietà della vita comunitaria, l’abituarsi a mangiare il pasto comune senza capricci, il sapersi gestire autonomamente lontani dalle famiglie usando con estrema parsimonia il cellulare, sono piccole sfide per crescere non solo calcisticamente. In questi ultimi due anno la Dribling ha avuto risultati eccellenti e sopratutto ha vinto parecchie “Coppe Disciplina”, a conferma dell’ottimo lavoro svolto anche dal punto di vista educativo.

