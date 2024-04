Calcio giovanile. Valentino Vaselli incontra i ragazzi della Sinalunghese

Mentre la prima squadra della Sinalunghese è concentrata sul derby di domani a Colle contro i biancorossi, usciti nettamente vincitori all’andata, il settore giovanile rossoblù prosegue nel suo lavoro di valorizzazione dei talenti e dei tecnici. Nei giorni scorsi al ‘Carlo Angeletti’ c’è stata la visita di Valentino Vaselli, responsabile tecnico per il progetto dello sviluppo territoriale della FIGC per una seduta di allenamento nell’ambito del progetto ‘Evolution programme’. Evolution programme’ é un progetto voluto dalla Federazione per dare ai tecnici delle scuole calcio consigli e suggerimenti per migliorare le sedute di allenamento dei giovani aspiranti calciatori. Il tecnico Vaselli e i suoi collaboratori fanno visita alle società coinvolte, come la stessa Sinalunghese, due volte al mese per visionare e a condurre gli allenamenti. Nell’ultima seduta di allenamento, hanno preso parte i Pulcini 1° anno (2014) allenati da Lucaroni e gli Esordienti 1° anno (2012) guidati da Turco con Fettolini.