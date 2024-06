Calcio Giovanissimi. Virtus Biancoazzurra C’è Calonaci

Colpo della Virtus Biancoazzurra che per la prossima stagione riesce a strappare alla concorrenza l’allenatore Andrea Calonaci (nella foto), fermo da un paio di anni per scelta personale. Segnale di ambizione per la società poggibonsese che sta gettando le fondamenta per un futuro importante nel settore giovanile.

Al nuovo mister, come spiega il responsabile Matteo Donatini, verrà affidata la panchina dei Giovanissimi per le classi 2010-2011. L’obiettivo è alzare il livello tecnico e chissà, lottare in futuro per la conquista del campionato provinciale. Andrea Calonaci, nonostante la giovane età, vanta tantissime esperienze in tutte le categorie (dalla scuola calcio alle prime squadre). Si affermò a buoni livelli proprio nei Giovanissimi vincendo il campionato a Gracciano con l’annata 1998. Motivato per questa nuova avventura al timone, Andrea ha ricevuto dalla Virtus i migliori auguri per la prossima stagione, affinché sia piena di soddisfazioni.