Calcio: gli affari conclusi. Bolletta, ciao Angelana: c’è il ritorno a Cannara. Bartolini al Petrignano

PERUGIA – Il Cannara piazza il primo colpo e lo fa in difesa. Il dg Angelo Mattonelli e il ds Mauro Cuppoloni hanno ufficializzato il ritorno, dall’Angelana, di Marco Bolletta (93), protagonista in rossoblù nella stagione 2018-2019 in serie D. In attacco i rossoblù hanno messo nel mirino l’ex Ellera e Spoleto Luparini (93), lo scorso anno all’Angelana insieme proprio a Bolletta. Innesto in difesa per il Sansepolcro. Il ds Emanuele Monni ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Riccardo Adreani (01) dalla Baldaccio Bruni. Il settore giovanile bianconero invece vede l’ingresso in società di Paolo Valori in qualità di coordinatore della sezione agonistica. Valori lavorerà al fianco di Lorenzo Burzigotti e Omar Leminci, entrambi pienamente confermati nei rispettivi incarichi all’interno del settore giovanile.

In Promozione colpo da novanta, di quelli che spostano. Il Petrignano del presidente Fabio Cavalagli ha infatti definito l’arrivo, dall’Angelana, del centrocampista Daniele Bartolini (01), jolly prezioso, ormai veterano nonostante i 23 anni, ingaggio di lusso messo a segno dal ds Rino Cerasa.