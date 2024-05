Calcio: gli allenatori. Bisello Ragno, ciao Ellera. Il Bastia con Alessandria

PERUGIA – Doppio saluto in casa Ellera. La società ha ufficializzato il divorzio con il tecnico Luca Bisello Ragno e il dg Francesco De Luca. Francesco Martinelli viene promosso nel ruolo di direttore generale. Resta saldo nel ruolo di direttore sportivo Cristian Prelati che, nei prossimi giorni, ufficializzerà il nuovo allenatore con l’ex Castiglione del Lago Simone Tomassoli in pole. L’avventura di Bisello Ragno sulla panchina dei corcianesi si chiude con un ottimo terzo posto con 48 punti conquistati in 30 partite. Lascia invece Ponte Valleceppi Davide Fioretti, tecnico delle giovanili e responsabile del vivaio biancorosso. . Dopo aver conquistato la promozione in Eccellenza, è già tempo di futuro per Bastia e Pietralunghese. In casa bastiola il presidente Mammoli vuole fare di tutto per convincere Antonio Alessandria, arrivato a Bastia, due mesi fa, a restare. Aria di conferma anche a Pietralunga con il patron Giuliano Martinelli intenzionato a proseguire il rapporto con Luca Pierotti e con il direttore sportivo Roberto Ceccagnoli. In casa Acf Foligno invece il ds Petterini ha già iniziato i primi sondaggi in vista del prossimo campionato di serie D. Nelle prossime ore è previsto un incontro con Alessandro Manni ma la conferma del tecnico sembra scontata.