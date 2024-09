Calcio Grande festa al “Bianchini“ in ricordo dell’ex portiere e dirigente del Barbarasco Battaglia. “Tutti in campo per Amerigo!“. L’Atletico Tresana vince ai rigori

Vecchie Glorie Barbarasc5

5

Atletico Tresana

7

d.t.r. (3-3)

VECCHIE GLORIE BARBARASCO: Storti, Pascucci, Ruggeri, Mastrini Marco, Costa, Prota, Fiasella, Terenzi, Brollo, Giannotti Alessandro, Musetti. A disp.: Carlotti, Giannotti Luigi, Yanchuk, Cittadini, Padeletti, Bui Marco, Bui Davide, Centofanti. All.: Battaglia.

ATLETICO TRESANA: Deleanu, Ture, Mastrini Matteo, Palmieri, Chiocca, Vannini, Maloni, Landi, Lazzeri, Giromini, Lopez. A disp.: Ascione, Bellacci, Seimou, Scozzari. All.: Caldi.

BARBARASCO – Amerigo Battaglia, indimenticato portiere e dirigente dell’Usd Barbarasco, è stato ricordato con una partita amichevole fra Vecchie Glorie e Atletico Tresana giocato al “Bruno Bianchini“. Si tratta del terzo Memorial a lui dedicato: per l’occasione sono affluiti al comunale di Barbarasco numerosi compagni di viaggio di Amerigo, che si sono stretti ai figli e alla famiglia, nel ricordo del loro caro. A capitanare le Vecchie Glorie del Barbarasco il portierone Marco Storti che, nonostante le sessanta primavere, non ha perso lo smalto di un tempo. La partita si è conclusa con un rocambolesco 3-3 con l’Atletico Tresana che ha saputo imporsi nella lotteria dei rigori, alla quale si sono presentati addirittura il sindaco Matteo Mastrini e il suo vice Alessandro Vannini segnando le marcature decisive. La serata si è conclusa in un grande abbraccio finale, ma le manifestazioni in memoria di Amerigo Battaglia non si concludono qui essendo in programma per tutta la settimana il Torneo delle Borgate, le cui finali sono previste per sabato 31 agosto sul campo sportivo a 5 Gaetano Scirea.

Ebal.