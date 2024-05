Calcio, Il casa MULAZZO c’è entusiasmo dopo l’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE BERGAMASCHI. rinnovato il consiglio direttivo. Gussoni scopre le carte: "Strata è al lavoro per allestire un organico importante»

Atmosfera elettrizzante intorno al Mulazzo dopo l’elezione a nuovo presidente del club di Lorenzo Bergamaschi in sostituzione di Paolo Marconi (onorario) e dei suoi vicepresidenti Jacopo Uberti e Ilir Cela. Questo cambiamento segna una nuova era per la società rossoblù, che per indirizzo strategico-gestionale ricevuto dallo stesso Marconi si cala nella nuova stagione con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la sua presenza nel panorama calcistico locale e regionale. Questo il nuovo organigramma dirigenziale del Mulazzo: Presidente: Lorenzo Bergamaschi. Presidente Onorario: Paolo Marconi. Vicepresidenti: Jacopo Uberti, Ilir Cela. Direttore Generale: Andrea Piastri, Segretario: Riccardo Gussoni, cassiere Giorgio Agostinelli. Responsabile dell’area tecnica e del mercato Stefano Strata. Team manager Massimo Filipponi.

"Questo nuovo gruppo dirigenziale, per quel che può valere la mia opinione rappresenta un’importante fusione di esperienza e innovazione – afferma il segretario dei rossoblù Riccardo Gussoni –, con il comune obiettivo di mantenere salda la tradizione calcistica della nostra delegazione. Che si pone l’obiettivo di garantire la stabilità necessaria per affrontare le nuove sfide che ci attendono. Strata è già al lavoro, impegnato a mettere le basi per allestire un organico importante per la stagione 2024/2025, da affrontarsi con determinazione per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Chi deciderà di sposare il nostro progetto capirà – per citare uno slogan molto in uso – che non vendiamo sogni ma solide garanzie, tradotto, niente facili promesse".

Ebal.