Calcio. Il Maliseti punta al futuro col ds Masi

Il Maliseti Seano ha un nuovo direttore sportivo del settore giovanile e della scuola calcio. E’ Jacopo Masi, ex Poggio a Caiano, uno dei grandi artefici dell’approdo e della salvezza nei campionati elite e di merito del sodalizio mediceo. Ora per lui arriva una nuova avventura, in una società che vuole tornare a fare la voce grossa in ambito toscano. Masi, classe 1990 qualificato Uefa B, torna a Maliseti Seano dove aveva trascorso tre stagioni come allenatore e responsabile della scuola calcio. "Sono molto felice di tornare a Maliseti Seano, vorrei contribuire a riportare entusiasmo nel settore giovanile e scuola calcio. Ho ritrovato una società molto organizzata sotto ogni aspetto, una società con tanta voglia: sono certo che con tempo, umiltà e passione riusciremo a toglierci tante soddisfazioni". "Dopo aver riorganizzato la struttura e messe le basi per uno sviluppo futuro, era necessaria una figura che mettesse in fila le esigenze sportive con l’obiettivo di far tornare presto Maliseti Seano dove merita", concludono dal Maliseti Seano.