Calcio: il personaggio. Andrea Ranocchia entra nel Terni Fc

Andrea Ranocchia entra nel Terni Fc. Non come calciatore, chiaramente, né come dirigente ma con un rapporto di collaborazione che parte da una comune idea di intendere il settore giovanile. "Con Andrea – sottolinea il patron Antonio Cardona – ci conosciamo da anni. Il fatto che un ragazzo che ha vestito la maglia della Nazionale, è stato capitano dell’Inter, ha fatto 15 anni di serie A, decida di fare qualcosa insieme a noi, per noi è grande motivo di orgoglio. Quale sarà il suo ruolo? Andrea Ranocchia per il Terni Fc sarà una risorsa a livello economico e di competenze calcistiche. Noi, come società, vogliamo crescere e siamo convinti che, per farlo, bisogna ascoltare e imparare da chi ne sa più di noi e, sotto questo punto di vista, credo che uno come Andrea abbia tanto da darci. É un’altra figura di spessore, con trascorsi nel calcio vero, che entra a far parte del Terni Fc dopo l’arrivo di Adalberto Grigioni come allenatore dei portieri. Andrea, quando è venuto a trovarci, ha detto una cosa fondamentale ai nostri ragazzi che lo guardavano ammirati. Per arrivare a certi livelli e, soprattutto per restarci, servono umiltà, dedizione e cultura del lavoro. Proprio quelle caratteristiche che noi, come società, vogliamo coltivare".

