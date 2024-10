Calcio, il pratese Alessio Berti assistente dell'arbitro in Nations League

Prato, 10 ottobre 2024 - Lo scorso luglio era stato designato per le terne arbitrali di alcune partite di Conference League, mentre nelle scorse settimane ha avuto modo di ritrovare nel ruolo di assistente dell'arbitro anche la Serie A. E domani, Alessio Berti approderà nella Uefa Nations League: il “fischietto” della sezione AIA di Prato sarà uno dei due assistenti del direttore di gara Daniele Chiffi nel match fra Turchia e Montenegro. Un incontro che si terrà a Samsun (in Turchia) alle 20:45, valido per la quarta giornata del girone 4 di Lega B del torneo riservato alle Nazionali di calcio. Un lungo percorso quello di Berti, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. Fu il fratello a convincerlo a ripensarci e a provare da assistente. Per un'ascesa che da quel momento in poi è diventata costante, portandolo ormai da diverso tempo (di promozione in promozione) ad approdare in Serie A. Sempre da assistente dell'arbitro, è già stato designato anche per alcuni match di cartello, come la sfida fra Juventus e Roma svoltasi all'Allianz Stadium di Torino un paio di stagioni fa. Dopo Stefano Braschi insomma, seppur in ruoli diversi, Prato ha di nuovo un fischietto internazionale a tutti gli effetti.

G.F.