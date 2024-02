Calcio, il programma nei campionati dilettanti. Brugnato mette sotto il Ceparana

Sfida casalinga per la Forza e Coraggio che, sempre ultima in classifica in Eccellenza, ha oggi forse una delle ultimissime possibilità per continuare a sperare nella salvezza. Alle 15 al ’Cimma’ arriva infatti la Voltrese, quart’ultima, squadra alla portata delle Furie Rosse. Arbitra Trabucco di Chiavari, assistenti Maggi e Caggiano di Spezia.

PROMOZIONE

Cadimare-Rapallo Rivarolese (Pieroni Pieve 15 arbitro Crova di Chiavari) Levanto-Caperanese (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Sanguinetti di Spezia) Molassana-Intercomunale Beverino (Boero, Molassana 15 arbitro Martino di Savona), Psm Rapallo-Don Bosco (Macera Rapallo 15 arbitro Pettirossi di Genova), Sampierdarenese-Magra Azzurri (Morgavi Genova 15 arbitro Marchetti di Chiavari), San Desiderio-Canaletto Sepor (San Desiderio Genova 15 arbitro Virgilio di Imperia), Tarros Sarzanese-Bogliasco (Luperi Sarzana 15 Vranich di Genova)

PRIMA CATEGORIA

Nell’anticipo di ieri il Brugnato ha battuto 1-0 il Ceparana nel derby della Val di Vara, con gol al 55’ di Terribile. Oggi: Arcola Garibaldina-Vezzano (Tanca 17 Bergonzi di Savona), Castelnovese-Colli Ortonovo (Castelnuovo Magra 10.30 Lenzi della Spezia), Casarza Ligure-Bolanese (Casarza Ligure 14.30 Salvetti della Spezia), Follo-Amegliese Iron Fox (Follo 15 Lena della Spezia), Riccò Le Rondini-Marolacquasanta (Cevasco San Benedetto 14.30 Bresciani di Chiavari), Santerenzina-Segesta (Falconara San Terenzo 15 Brizzi della Spezia).

SECONDA CATEGORIA

Calcio Popolare Spezia-Polisportiva Monterosso (Tanca 11 Ricci della Spezia), Ceparana B-Mamas Giovani (Incerti Ceparana 14.30 Coccoluto della Spezia), Romito Magra Auser-Speziasportale (Biggi Romito Magra 10.30 Ravenna di Chiavari), Santerenzina B-Nave (Falconara San Terenzo 11 Tagliaferri della Spezia), riposano Bolanese B. e San Lazzaro Lunense.