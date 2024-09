Calcio. Il San Gimignano passa di mano. Giampiero Guerini nuovo presidente

Il San Gimignano FC ha voltato pagina. Al posto del presidente Tommaso Becagli (nella foto), al nuovo patron Giampiero Guerini. "Guerini Ha acquistato l’intero capitale sociale del Club neroverde dalla GGC Srls, società posseduta al 100% e prenderà quindi le redini della società toscana. Becagli resterà partecipe del progetto in qualità di main sponsor della Società volendo contribuire a un passaggio di poteri che possa garantire continuità con il passato". La nota ufficiale del Sangi Fc. "Decisione presa con dispiacere – spiega Becagli –, perché San Gimignano in questi anni ha rappresentato una famiglia e una comunità che ha saputo accogliere il mio Club in modo straordinario dove ho vissuto momenti indimenticabili. Intendo ringraziare il Comune, il sindaco Andrea Marrucci, i suoi collaboratori e reso possibile tutto quanto è stato creato in questi anni, realizzando insieme un nuovo centro sportivo vero fiore all’occhiello per la Toscana e il Centro Italia. Grazie al direttore generale Fabiano Mugnaini, ai dirigenti, collaboratori, calciatori e famiglie che ci hanno sempre sostenuto. Purtroppo sono stato costretto a fare un passo indietro per impegni di lavoro". E ancora. "Giampiero Guerini è un imprenditore di cui ho piena fiducia, che stimo e sarà in grado di garantire alla Società un futuro in linea con il passato nel creare un progetto di crescita che veda ancora Sangi protagonista". Di Giampiero Guerini, dicono nella nota, "è un imprenditore lodigiano caparbio e ambizioso, trasferitosi negli ultimi anni in Toscana dove ha lavorato in diversi settori. Conosce le dinamiche di gestione del San Gimignano. Sarà impegnato nel miglioramento e nell’ottimizzazione dei processi aziendali per garantire un futuro roseo sotto le torri". "Sono felice di iniziare questa avventura, un nuovo capitolo per me e San Gimignano. Adesso non è il tempo delle parole ma dei fatti. Lavorare molto e parlare poco".

Romano Francardelli