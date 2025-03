Calcio, il torneo di viareggio. domani la sfida con la fiorentina. Un guizzo di Maltoni regala il sorriso all’Imolese

IMOLESE 1 MAVLON 0

IMOLESE UNDER 18: Salgado; Nistor, Perdisa, Cipriania, Maltoni, Guidi, Manes, Dragoi, Cocchi, De Chiara, Dandini. All. Casadio. MAVLON: Abubakar, Offor, Chika, Momoh, Egbedokun, Cletus, Umukoro, Emmanuel, Musa, Dominic, Muhammad. All. Showole. Arbitro: Carida di Genova. Rete: 22’ st Maltoni.

LERICI (La Spezia) Buona, la prima dei rossoblù alla Viareggio Cup, che al Bibolini di Lerici battono i nigeriani del Mavlon, semifinalisti della passata edizione. Equilibrio, ritmo e tanta voglia di mettersi in mostra, nella giornata inaugurale della 75ª edizione. Nel primo tempo è la traversa a salvare la squadra di Casadio, che passa, a metà ripresa, grazie alla rete di Michael Maltoni (arrivato poche settimane fa dalle giovanili del Rimini), con un sinistro che bacia la parte bassa della traversa e batte Abubakar. Basta questo all’Imolese per strappare il primo sorriso. Domani alle 15, appuntamento al Viola Park di Bagno a Ripoli, contro i parietà e padroni di casa della Fiorentina di Marco Capparella, anch’essi vittoriosi sulla Stella Rossa (3-0 con gol tutti nella ripresa di Evangelisti, Colaciuri e Sardilli). Serbi che venerdì 21, al Marco Polo Sports Center di Viareggio, saranno avversari dei rossoblù per l’ultima gara del gruppo A. Intanto, i primi tre punti sono in tasca e, in caso di bis contro i gigliati, l’Imolese sarebbe già certa di staccare il pass per la fase successiva.

Giovanni Poggi