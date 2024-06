CALCIO, il torneo giovanile alla decima edizione. Al via la ‘Summer Champions League’. I migliori baby atleti in passerella

E’ iniziato il conto alla rovescia per la decima edizione del torneo estivo “Summer Chgiampions League“ che prenderà il via domani alle ore 19 sui campi in erba sintetica del centro sportivo paolo deste di Avenza. La manifestazione quest’anno è riservata alle annate dal 2011 al 2017 e vedrà ai nastri di partenza oltre novanta squadre. Come anticipato il torneo festeggia la sua decima edizione, il primo infatti fu disputato nel lontano 2015 quando 12 squadre si sfidarono nell’impianto sportivo di Castelnuovo Magra. Per celebrare il raggiungimento di questo traguardo gli organizzatori hanno previsto grandi novità e festeggiamenti.

"È una grande soddisfazione essere arrivati a tagliare questo traguardo – asserisce l’organizzatore Alessandro Luciani –. Dalla prima edizione a oggi siano cresciuti e i numeri lo testimoniano. Tutto questo è stato reso possibile grazie al mio meraviglioso staff che non solo porta avanti il torneo estivo, con squadre che arrivano da Livorno, Lucca, Genova, oltre che dalle nostre province, ma collaboriamo con molte società in Italia per organizzare, durante l’anno, tornei con le squadre più importanti d Europa. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto portando avanti nuove idee e investendo sui ragazzi. La nostra originalità è ciò che ci contraddistingue".