Calcio. In casa Pianese tengono banco le conferme. Prolungato il contratto di mister Prosperi

Dopo la conferma ufficiale di Francesco Cangi nel ruolo di direttore sportivo è arrivata anche quella del tecnico Fabio Prosperi. Una permanenza meritata e scontata, quella del mister, sulla panchina della Pianese, formalizzata dal club bianconero nelle scorse ore. "La Pianese esprime grande soddisfazione nel comunicare l’accordo per il prolungamento contrattuale con Fabio Prosperi (nella foto) – recita la nota ufficiale –. Fabio, tecnico entrato nella storia della formazione amiatina dopo la vittoria del campionato di Serie D, ha scelto di proseguire il percorso iniziato l’anno scorso. Un percorso che ha visto la squadra in continua crescita, quasi sempre in testa al campionato e che ha dimostrato come attraverso il lavoro si possa arrivare a risultati eccezionali preventivati da pochi addetti ai lavori. Oltre che a grandi capacità lavorative, Fabio ha dimostrato importanti doti umane che rappresentano a pieno i valori della nostra società".