Calcio In Coppa il Serricciolo cede solo nel finale. Borghetti amareggiato: "Usciamo a testa alta. Grande prestazione»

Il Serricciolo è uscito a testa alta dai sedicesimi di Coppa Toscana di Prima Categoria dopo la sconfitta di misura subita contro la corazzata Montignoso. I gialloblù, protagonisti di un’ottima prestazione, hanno incassato soltanto in extremis l’1-0, tornando comunque a casa dal “Del Freo“ forti del fatto di aver giocato ad armi pari contro una formazione di gran livello come è quella guida da mister Alberti.

"I miei ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione – commenta mister Borghetti (nella foto) – ma rimane un po’ di rammarico solamente perché abbiamo subito gol all’89’ su un calcio piazzato discutibile. Questo è, però, il calcio e certe cose possono accadere. Per il resto questa sconfitta ci dà la consapevolezza che possiamo giocarcela anche contro squadre di assoluto valore come il Montignoso. Mi tengo quindi stretto questa grande prestazione che i ragazzi hanno fatto e sono molto contento del percorso che abbiamo intrapreso da due settimane ad oggi".

Un cammino di crescita che soprattutto in campionato dovrà dare i frutti sperati per migliorare un classifica al momento ancora non soddisfacente. Il match contro l’Atletico Lucca, in programma domenica alle 14.30, sarà in quest’ottica un importantissimo banco di prova.

Ilaria Gallione