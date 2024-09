Calcio In Eccellenza i bianconeri di Pisciotta debuttano in campionato con una settimana di ritardo. Massese, nel mirino il Camaiore: "Giocheremo la gara a viso aperto»

Con una settimana di ritardo la Massese scende in campo in campionato. L’allenatore Massimiliano Pisciotta non si fa crucci per il riposo forzato di domenica scorsa. "Noi eravamo pronti per giocare col Certaldo come lo saremo questa domenica col Camaiore. Per noi non cambia niente. Si sono accumulate purtroppo delle partite ed andremo a giocare 5 volte in 15 giorni ma non è dipeso da noi. C’era un’allerta meteo, il sindaco ha chiuso gli impianti sportivi. Non si poteva fare altrimenti".

La Massese avrà un calendario fitto in questa seconda parte di settembre ma la concentrazione è tutta sul Camaiore. "Pensiamo ad una partita alla volta. La prima che viene è quella col Camaiore ma saranno tutte partite della vita. E’ una gara bella da giocare per chi va in campo ma anche per chi la guarderà da fuori; una partita con due formazioni e due rose penso importanti. La loro è una squadra che non si è nascosta dal primo giorno e che vuole vincere. Anche noi puntiamo a far bene. Vedremo come andrà a finire. Da una parte c’è un Camaiore che vuol guidare il campionato dall’altra una Massese pronta a dare battaglia".

A Camaiore ci sarà una larga rappresentanza del tifo bianconero. "La Massese ha una storia di tifosi fantastici che non scopro certo io. Hanno dato dimostrazione sia a Forte dei Marmi che alla presentazione di esserci. Sta a noi continuare a fargli mantenere la voglia di venire allo stadio. Posso ribadire loro quello che ho detto dal primo giorno ovvero che i ragazzi daranno sempre tutto per onorare questa maglia; sarà, poi, il campo a dare conferme o smentite in questo senso".

Domani il canovaccio della gara potrebbe vedere un Camaiore subito aggressivo. "Se loro attaccheranno dal primo minuto noi ribatteremo colpo su colpo. Io non sono il classico allenatore che si mette dietro ad aspettare ma che si gioca la partita a viso aperto. Non mi aspetto una gara con tantissime occasioni quini dovremo essere bravi a sfruttare tutte quelle che ci capiteranno. Gli episodi come al solito potrebbero fare la differenza".

Gianluca Bondielli