Calcio In Eccellenza inizia la volata finale per i playoff. Massese, due trasferte consecutive da non sbagliare

Per la Massese si apre questa domenica un mini ciclo di due trasferte consecutive fondamentale per rilanciarne le quotazioni in ottica playoff. Si parte con la sfida di Ponte Buggianese contro una formazione terzultima in classifica ed in piena lotta per i playout. Un avversario da prendere con le molle perché in questo girone di ritorno è stato capace di conseguire anche risultati importanti ed in totale fin qui ha collezionato 11 punti, ovvero più degli 8 conquistati dalla Massese nella seconda parte del torneo.

Dopo la sfida col Pontebuggianese gli apuani saranno ancora impegnati fuori casa a Perignano contro la Fratres, quartultima ed anche lei invischiata nella corsa per la salvezza. E’ l’ultima chiamata per i playoff e la squadra di Massimiliano Pisciotta dovrà farsi trovare pronta per non chiudere anticipatamente in maniera anonima una stagione che fino ad un certo punto aveva illuso le ambizioni della piazza. Per domenica la Massese avrà ancora il proprio mister e capitan Vignali squalificati. Tornerà recuperato fisicamente il bomber Buffa mentre in difesa saranno da valutare le condizioni dei vari acciaccati: Romiti, Andrei e Quilici.

Gianluca Bondielli